Wonder Who Got To Bring Luke Bryan Gas?
By Chelsea Taylor
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Jul 24, 2018 @ 10:34 AM

Daily life. Me and @linabryan3.

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