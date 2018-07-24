Wonder Who Got To Bring Luke Bryan Gas? By Chelsea Taylor | Jul 24, 2018 @ 10:34 AM Daily life. Me and @linabryan3. A post shared by Luke Bryan Official (@lukebryan) on Jul 23, 2018 at 10:40am PDT #lukebryan #countrymusic #country SHARE RELATED CONTENT Pistol Annies Finally Finish NEW Album See Who Made Billboard’s 2018 “Music Moneymakers” List Lauren Alaina Announces Engagement!! Jana Kramer Announces Gender of Baby #2 Rascal Flatts | Photo Galleries Google Translate Songs With Jimmy Fallon And Amanda Seyfried